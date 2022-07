Steeds meer automerken bieden opties aan met abonnementsformules. En niet enkel voor zaken zoals Spotify, internet in de wagen of ‘live verkeer’ op je scherm, maar ook stuur en stoelverwarming, een iets sportievere ophanging of ‘dynamische’ koplampen. Het gaat om opties die al in de wagen zitten ingebouwd, maar wie ze wil gebruiken, moet maandelijks bijbetalen.