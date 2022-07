LIVE TOUR. Nieuwe kans voor de spurters ... of zien de vluchters een mooie opportuniteit?

Het peloton is voorlopig even verlost van de hoge bergen in de Tour de France. De renners rijden over bijna 193 kilometer van Bourg d’Oisans naar Saint-Étienne. Komt er straks een nieuwe kans voor de vluchters of wacht er ons een massasprint? En wat met de klassementsrenners, ondernemen zij iets in deze overgangsetappe? Volg de dertiende rit hier.