Zomerterras aan de Hazelaar in Kolderbos

De Hazelaar in Kolderbos, het oudste Genkse dienstencentrum, is nog altijd springlevend. Zopas werd er feestelijk een nieuw terras in gebruik genomen.

Dit jaar was een feestjaar voor de Genkse dienstencentra. In de maand februari werden 35 jaar dienstencentra en 25 jaar Ter Hooie gevierd. Toen het OCMW in 1986 het ontspanningslokaal overnam dat de bouwmaatschappij Nieuw Dak in Kolderbos gebouwd had, werd De Hazelaar daarmee de voorloper van de Genkse dienstencentra.Ook nu neemt dit dienstencentrum weer het voortouw door een feestelijk zomerterras te openen. De aanwezigen werden verwend met cock- en mocktails en de Genker Kroakers zorgden voor stemmige muziek. Koffie en koek maakten het succes volledig.Wie wil kan elke weekdag op dit terras in de Rustlaan in Kolderbos genieten van een drankje; op dinsdag is er iets extra: taart bij de koffen, een ijscoupe of een mocktail met een hapje.