Mag je een dichte mossel echt niet opeten? Is er een verschil tussen witte en oranje mosselen? Dit moet je weten

Voor de liefhebbers van mosselen is het momenteel hoogseizoen: de schelpdieren zijn op hun best en gaan vlotjes over de toonbank, soms zelfs voor een spotprijs. Maar als we in de supermarkt staan, welke soort nemen we dan? Bevatten jumbomosselen echt meer vlees? En mag je een dichte mossel echt niet meer opeten? Mosselkenner Tilly Sintnicolaas van het Nederlands Mosselbureau legt het uit.