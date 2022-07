Chelsea lijkt na komst Sterling af te haken voor Cristiano Ronaldo: “Focus ligt nu op verdediging”

Trainer Thomas Tuchel had in de persconferentie bij de voorstelling van Sterling laten noteren dat “de focus nu op de verdediging ligt”. Hij leek daarmee te verwijzen naar de transfer van Kalidou Koulibaly, die van Napoli op weg lijkt naar Chelsea, een transfer die volgens specialist Fabrizio Romano al rond zou zijn. Op vragen over Cristiano Ronaldo wilde Tuchel niet ingaan omdat hij “niet spreekt over spelers van andere clubs”.

Ronaldo is voorlopig niet aanwezig op training bij Manchester United. Officieel “om familiale redenen”, al is er meer aan de hand. De Portugees wil Champions League spelen en dat kan zijn huidige werkgever hem niet bieden. Chelsea werd van meet af aan als een belangrijke gegadigde genoemd, maar dat lijkt dus niet door te gaan. Manchester United-trainer Erik ten Hag zei eerder deze week nog dat Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen.