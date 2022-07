Opnieuw barbecue in de Heidestraat in Herk-de-Stad

Normaal gezien zou dit de tiende editie zijn geweest, maar een welbekend virus stak twee jaar lang stokken in de wielen. Nu de maatregelen zijn opgeheven, mocht de barbecue terug van onder het stof gehaald worden. Zoals elk jaar konden de bewoners genieten van een lekker stuk vlees of vis. Er werd veel gelachen, gepraat, gedronken... Met andere woorden, het was weer een gezellige bedoening. Ze hebben drie jaar geduld moeten hebben, maar de bewoners waren blij en dankbaar dat dit terug kon plaatsvinden.Dit evenement wordt georganiseerd door vzw De Hei, een organisatie van enkele bewoners die werd opgericht om het sociale leven in de Heidestraat een nieuw elan te geven. In 2013 begonnen ze met een lentedrink en enkele maanden later met de barbecue. Na al die jaren zit er nog geen sleet op de formule.Vrijwilligers van De Hei waren een hele dag in de weer om alles in orde te maken. Zo was er niet alleen een barbecue met de typische vlees- en visgerechten, voorafgaand was er ook een receptie met de nodige hapjes en drankjes. Alle hapjes, de groenten, pasta's... bij de barbecue zijn zelfgemaakt. Ook na een coronapauze kwamen er weer veel inschrijvingen. Het leeft nog altijd onder de mensen en dat is mooi om te zien. Editie nummer 8 was weer een groot succes. Dat het ook nog eens prachtig weer was, was uiteraard meer dan meegenomen.