Hilde en Shana uit Oudsbergen vinden nieuwe uitdaging als onthaalouder

Wat deed je hiervoor? Hilde: "Ik was vele jaren werkzaam in het labo van een ziekenhuis, iets helemaal anders dus. Door een reorganisatie was ik genoodzaakt een nieuwe job te zoeken. Omdat ik geen voorkennis had over het onthaalouderschap, volgde ik een opleiding die ik kon combineren met mijn gezin. Omdat ik altijd graag voor kinderen heb gezorgd, heb ik de stap gezet om onthaalouder te worden."Chana: "Ik heb elf jaar lang met hart en ziel gewerkt bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Werken met kinderen is echt mijn ding."Hoe ziet een dag als onthaalouder eruit? Hilde: "Vanaf 7u komen de kindjes aan. Daarna is de dag gevuld met activiteiten, samen eten en een middagdutje. De dagindeling wordt wel echt bepaald door de bezetting van die dag. Als je veel jonge kindjes hebt, kan je niet zo dikwijls begeleide activiteiten doen. Meestal doe ik dat dan tijdens de slaapmomenten van de kleinsten."Wat vind je het allermooiste aan de job? Hilde: "De dankbaarheid die je van de ouders krijgt, vind ik prachtig. Je krijgt ook heel veel vriendschap en liefde terug van de kinderen. Je steekt veel tijd in de opvoeding van de kindjes en daar krijg je zoveel moois voor in de plaats. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze."Chana: "Het allermooiste aan de job vind ik dat je kan zien hoe de kindjes zichzelf kunnen zijn en geluk uitstralen. Soms krijg je echt de prachtigste momenten mee zoals de eerste stapjes of het eerste woordje."Heb jij ook interesse om onthaalouder te worden? Schrijf je dan in voor de jobdag van Ferm Kinderopvang en informeer je bij ervaren collega’s. De jobdag gaat door op 21 september 2022 in Den Ichter in Oudsbergen. Inschrijven kan via samenferm.be/kinderopvang/infosessies of neem contact op met kinderopvang.communicatie.limburg@samenferm.be .