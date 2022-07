In beeld: Hogeschool PXL Proclamaties

Directeur communicatie en events Gerrit Schuermans geeft duiding: “We hebben maar liefst 1.983 diploma’s en 366 getuigschriften uitgereikt voor onze bachelor- en graduaatsopleidingen. Daarnaast hebben we ook nog 654 personen een getuigschrift voor een postgraduaat mogen overhandigen. Logistiek hebben we hiervoor op heel korte termijn 35.660 pagina’s diplomasupplementen afgedrukt en 14.260 brochures verdeeld in 3.150 zakjes. We ontvingen over alle proclamaties in het totaal bijna 8.000 gasten die het glas konden heffen op onze kersverse alumni. Naast een fier beleid was ook iedere dag de zon van de partij om er een geslaagd weekend van te maken.”