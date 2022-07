Arno staat mee op ploegfoto van KV Oostende

KV Oostende heeft met zijn ploegfoto een hommage gebracht aan de in april overleden zanger Arno, die van de stad afkomstig is. Het team liet zich vereeuwigen aan de muurschildering van de rockzanger op het stadhuis.

Arno, die in de jaren tachtig bekend werd als zanger van rockgroep T.C. Matic, speelde zelf nog in de jeugdelftallen van AS Oostende, de voorloper van het huidige KV Oostende. Hij stond bekend als supporter van de club, die met zijn goaltune ‘Oh La la la’ verwijst naar de ereburger van de stad. Eerder beloofde de club al dat de tekst ‘Oh la la la, c’est magnifique’ van het bekendste nummer van T.C. Matic komend seizoen op de truitjes zal prijken.

Arno, die officieel Arnold Hintjens heette, overleed in april aan de gevolgen van pancreaskanker. Hij werd 72.