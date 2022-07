Strijd voor titel van ‘Allerslimste mens ter wereld’ barst binnenkort los

De bv’s die de afgelopen jaren het best scoorden in De slimste mens ter wereld, strijden vanaf 5 september om Deallerslimste mens genoemd te mogen worden. Onder het toeziend oog van quizmaster Erik Van Looy nemen toppers zoals Olga en Ella Leyers, Jonas Geirnaert, Gert Verhulst en Gilles De Coster het tegen elkaar op. En zelfs in de rap battles zal het er stevig aan toe gaan!