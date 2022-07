12 jaar cel voor Kinrooise drugsdumper: ruim miljoen euro verbeurdverklaard

Twaalf jaar cel en de verbeurdverklaring van ruim een miljoen euro is het verdict voor Kinrooienaar Thomas P. (46). De Hasseltse rechtbank sprak de straf vrijdagmorgen uit tegen de Nederlander die achter vier grote drugsdumpingen in Limburg en een drugslabo in Zonhoven zit.

Het parket omschreef Thomas P. als een beroepscrimineel van hoog niveau. In de zomer van 2018 kwamen de speurders hem op het spoor nadat enkele vrachtwagens met tot 10.000 liter drugsafval in het Limburgse landschap verschijnen. In Genk, aan de Pukkelpopweide in Hasselt, in Hamont-Achel en vooral in de Bruinstraat in Zonhoven. Wanneer de speurders daar de laadklep van een truck opentrekken, komt hen een walm van een synthetische geur tegemoet. Buurtbewoners wijzen hen met succes naar een boerderij in de straat op nummer 70.

De vondst van een labo brengt de bal helemaal aan het rollen. In totaal moesten 36 verdachten voor de rechtbank verschijnen, onder wie ook de echtgenote van Thomas P. Zij kreeg 28 maanden cel met uitstel.

