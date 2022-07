Dries Van Langenhove en 6 andere leden van Schild & Vrienden moeten voor rechter komen voor aanzetten tot haat

Van Langenhove noch zijn advocaat waren vrijdagochtend aanwezig in Gent, hetzelfde gold voor de andere leden van Schild & Vrienden. De zeven verdachten die doorverwezen worden, kunnen nog in beroep gaan tegen die beslissing. Gebeurt dat, dan zal de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling zich over de kwestie moeten buigen voor er een correctioneel strafproces komt. Als het tot zo’n proces komt, riskeren Van Langenhove en co effectieve gevangenisstraffen.

Het Kamerlid wordt er concreet van verdacht in chatgroepen van Schild & Vrienden – die vier jaar geleden aan de oppervlakte werden gebracht in een reportage van het VRT-programma ‘Pano’ – aangezet te hebben “tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming”.

Het Oost-Vlaamse gerecht meent ook dat hij denkbeelden verspreidde die gegrond zijn op rassensuperioriteit of rassenhaat. Als iemand die discrimineert en segregatie verkondigt. Een rist verdachten zou ook de Holocaust ontkennen. Sommigen waren in het bezit van pepperspray.