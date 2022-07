Genk

Zo’n 1.500 gezinnen in Boxbergheide in Genk zitten sinds 8.20 uur zonder elektriciteit. Tijdens graafwerken in de Klotstraat in Boxbergheide in Genk is een kabel van de middenspanning geraakt en beschadigd. Mederwerkers van Fluvius zijn inmiddels ter plaatse. Verwacht wordt dat de herstellingswerken rond 10 uur klaar zullen zijn.