Twintiger uit Tessenderlo zwaar toegetakeld door vijf jongeren op Oude Markt in Leuven

Op de Oude Markt in Leuven is een 20-jarige man uit Tessenderlo zwaar toegetakeld door een groepje van vijf jongeren. De politie heeft de daders opgepakt. Zij worden in verdenking gesteld van poging tot doodslag, het toebrengen van slagen en verwondingen en diefstal.

De feiten gebeurden woensdagochtend rond 6 uur. Het groepje van vijf kreeg er een discussie met twee andere jongeren. Eén van de vijf deelde een vuistslag uit aan de Looienaar die op de grond belandde en daar nog meerdere vuistlagen en trappen tegen het hoofd kreeg. Ook nadat hij het bewustzijn verloor kreeg hij nog een aantal slagen in het aangezicht te incasseren. Eén van de daders tastte na het geweld in de broekzakken van het bewusteloze slachtoffer om hem te bestelen. Een 21-jarige man uit Laakdal die verschillende keren had geprobeerd om tussen te komen om het geweld te doen ophouden werd daarop ook zwaar aangepakt door de daders. Ook hij kreeg meerdere slagen en stampen te incasseren.

Na de feiten sloegen de daders razendsnel in verschillende richtingen op de vlucht maar de Leuvense politie wist hen kort na de feiten toch te klissen. Het gaat om 18- en 19 jarigen uit Herent, Boutersem, Holsbeek, Lubbeek en Leuven. Zij zijn na grondig verhoor door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst en opgesloten in de Leuvense Hulpgevangenis aan de Maria-Theresiastraat. De Leuvense raadkamer zal dinsdag beslissen over de handhaving van hun voorlopige hechtenis. Het parket van Leuven, dat de arrestaties vrijdag bekendmaakte, tilt bijzonder zwaar aan de feiten. (tb)