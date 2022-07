Dit hebben de Red Flames op de slotspeeldag nodig om eerste kwartfinale ooit te halen

Eerst dit: dat een 2-1-nederlaag tegen Frankrijk als een goede zaak voor de Belgische voetbalvrouwen gezien wordt, komt vooral door het grote verschil tussen de Fransen en de overige landen in de groep. België, Italië en IJsland liggen qua niveau immers redelijk dicht bijeen, maar Les Bleues vermorzelden op de openingsspeeldag al Italië met 5-1. Tegen de Red Flames voetbalden ze 26 schoten op doel bijeen. De verwachting is dat de Fransen ook met gemak afstand zullen nemen van IJsland op de laatste speeldag.

Dat zou goed nieuws zijn voor de Red Flames. Zeker als de Fransen met meer dan één goal verschil kunnen winnen, want in dat geval volstaat een gelijkspel tegen Italië om de kwartfinale binnen te halen. België, IJsland en Italië zouden dan allemaal immers op twee punten eindigen, waarna het doelpuntensaldo doorslaggevend zou zijn. En daar scoren de Belgische voetbalvrouwen dan het beste omwille van hun nipte nederlaag tegen de Fransen. Indien de Fransen met slechts één goal verschil van IJsland winnen terwijl de Belgische voetbalvrouwen gelijkspelen, is het aantal gescoorde doelpunten doorslaggevend. Beide landen staan daar op dit moment op twee.

De Red Flames kunnen zich ook wat rekenwerk besparen door te winnen van de Italiaanse vrouwen. In dat geval zijn ze sowieso gekwalificeerd als IJsland niet kan stunten tegen Frankrijk. De Belgische voetbalvrouwen zijn wel gewaarschuwd: donderdagavond maakten de Italianen een sterke indruk tegen IJsland, waar de Red Flames het op de openingsspeeldag toch niet onder de markt mee hadden. Bij een nederlaag tegen de Italianen is het sowieso game over.

Stand:

1. Frankrijk 6 punten

2. IJsland 2 punten

3. België 1 punt

4. Italië 1 punt

Programma:

Maandag 21 uur: IJsland-Frankrijk en Italië-België