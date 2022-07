Nu al Alpe d’Huez, op termijn het geel in Parijs: straffe ritzege smaakt naar meer bij Tourdebutant Tom Pidcock

Tom Pidcock is de jongste winnaar ooit op Alpe d’Huez. Én jongste Britse ritwinnaar tout court in de Tour. Én pas de vierde Brit die er bij zijn debuut in Frankrijk in slaagt een etappezege te pakken. Het voorjaar van Tom Pidcock mocht dan wat minder zijn, met zijn triomf op de bekendste Alpencol van allemaal heeft de 22-jarige Brit dat met een klap rechtgezet. En Pidcock zou Pidcock niet zijn, als dat niet naar meer smaakt: “Ooit kom ik terug met grotere ambities.” Begrijp: ooit wil hij de Tour winnen.