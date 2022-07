Waarom je beter niet in een bootje zit als het regent: vissen springen massaal het water uit voor verse zuurstof

Ook in China was het de afgelopen dagen zweten en zwoegen met de felle temperaturen. Maar niet alleen de bevolking heeft daar last van, ook vissen hebben het hard te verduren. Door de hitte zat er nauwelijks zuurstof in het water en toen het plots begon te regenen kwamen de vissen naar boven om naar zuurstof te happen. Enkele inzittenden van een bootje waren daar wel de dupe van toen ze plots werden ‘aangevallen’ door honderden vissen.