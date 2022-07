Belgische mannen veroveren brons in touwtrekken en schenken Team Belgium 8e medaille op Wereldspelen

De Belgische mannen hebben donderdag op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham de bronzen medaille veroverd in het touwtrekken (tug of war).

Wim Broeckx, Wim De Schutter, Jan Hendrickx, Luc Mertens, Raf Mertens, Wouter Raeymaekers, Johny Schuermans en Joris Vermeiren versloegen Duitsland met 3-0 in de wedstrijd om de derde plaats in de categorie tot 640 kilogram (de acht atleten mogen dit gewichtstotaal niet overschrijden).

Het is de achtste medaille voor Team belgium in Birmingham, de vierde bronzen plak. Bart Swings won vier gouden medailles en een bronzen medaille in het skeeleren. De vrouwenaflossing op de 4x25 meter popzwemmen en Jérémy Lorsignol (freestyle parkour) grepen ook brons in hun discipline.

De Belgen begonnen het toernooi in de voorronde met een 1-1 gelijkspel tegen Italië. België werd vervolgens met 3-0 verslagen door Groot-Brittannië en deelde de buit (1-1) met Duitsland, waarna de eerste overwinning (3-0) tegen Nederland volgde. In de laatste voorrondewedstrijd tegen Zwitserland, een referentieland in deze sport met vijf titels op de Wereldspelen (1989, 1993, 2005, 2009, 2013) dat al zijn duels in Birmingham won, vond geen mirakel plaats. De Belgen verloren met 3-0.

Als vierde en laatste gekwalificeerde land voor de halve finales ontmoetten de Belgische mannen weer de Zwitsers, de koploper van de voorronde, en ze verloren met 3-0. België keek vervolgens de Duitsers in de ogen om de derde plaats en haalden het met 3-0. Zwitserland versloeg Groot-Brittannië in de finale (3-0).