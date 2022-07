Ruben Verheyden over 1.500 meter op WK atletiek: “Tactisch voor sommige lopers maar snel voor mij”

Ruben Verheyden, de Europese U23-kampioen van vorig jaar op de 1.500 meter, kreeg op het laatste moment een uitnodiging voor de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene, waar hij zijn eerste grote event bij de senioren zal afwerken.

“Ik heb lang naar de wereldranglijst gekeken en koesterde de hoop om op de eerste versie van de lijsten te staan. Toen ze verschenen, moest ik toch even wennen aan het idee dat ik er niet bij was. Het telefoontje waarin ze mijn selectie alsnog aankondigden, was dan ook een aangename verrassing voor me”, zei de 21-jarige Belg donderdag in een persconferentie.

Verheyden geeft toe dat zijn doel voor de zomer is om naam te maken op het EK in München in augustus, maar hij is nog steeds ambitieus in de aanloop naar het WK in Oregon. “Ik ben fit en klaar om dat te laten zien. München is inderdaad mijn doel en daar heb ik mijn seizoen op gebouwd. Ik denk dat ik hier op 95 procent van mijn kunnen zit”, aldus de loper die op 2 juli in Heusden-Zolder een nieuw persoonlijk record neerzette in 3:35.19.

“Voor sommige lopers zal de race tactisch verlopen, maar voor mij zal het vooral snel zijn”, lachte de atleet van Eendracht Aalst, die nog steeds denkt dat een stek in de halve finales een mogelijkheid is. “Het gaat een goede strijd worden. Ik denk dat ik een goede laatste ronde in de benen heb dus ik hoop dat ik dan nog goed zit zodat ik mijn geluk kan beproeven.”

Verheyden zal, net als Ismael Debjani, zaterdag om 18.30 uur (zondag om 03.30 uur in België) deelnemen aan de reeksen van 1.500 meter.