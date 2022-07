Discuswerper Milanov vindt evenwicht tussen job en topsport: “Hoop finale WK atletiek te halen”

Philip Milanov, die voltijds werkt naast zijn atletiekcarrière, gaat zijn vierde wereldkampioenschappen met vertrouwen tegemoet. De 31-jarige Bruggeling, die zondag in Eugene deelneemt aan de kwalificaties van het discuswerpen, laat weten dat hij zich mentaal rustig voelt.

“Ik ben blij met mijn seizoen. Ik bereikte mijn beste worp in drie jaar (64m48 in juni in Eeklo, red.). Dit alles terwijl ik sinds een jaar werk als 3D-animator voor een Amerikaans bedrijf. Ik kan nu mijn trainingsschema kiezen”, zei Milanov donderdag tijdens een persconferentie. “Ik heb het echt goed bij mijn werk, al een beetje gericht op mijn leven na mijn carrière.”

De discuswerper, die in 2015 tweede werd op het WK in Peking, zei dat hij “heel trots was om voor de vierde keer mee te mogen doen aan een WK”. “Ik heb vertrouwen in mijn lichaam op dit moment. Ik zal me proberen te kwalificeren voor de finale.”

Op de vraag of hij zijn persoonlijke record van 67m26 uit 2016 nog kan overtreffen, verklaarde Milanov dat dat op een goede dag waarschijnlijk was. “Het vormpeil stijgt dus we zullen zien hoe het gaat. Ik denk niet dat ik me in de medaillestrijd kan mengen, maar als ik uit de kwalificaties kan komen, kan dat een trigger zijn”, verzekerde Milanov.