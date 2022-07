Producer van ‘Scrubs’ opgepakt voor reeks verkrachtingen: “Als een roofdier viseerde hij single vrouwen”

Eric Weinberg, de producer van de populaire televisieseries ‘Scrubs’ en ‘Californication’, is donderdag opgepakt in Los Angeles op verdenking van verkrachting. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Weinberg wordt verdacht van een reeks verkrachtingen tussen 2012 en 2019. Volgens de politie van Los Angeles zou hij “als een roofdier single vrouwen – twintigers en dertigers – hebben geviseerd in winkels, koffiezaken en andere publieke plaatsen”, en hen telkens geprobeerd hebben te overtuigen om deel te nemen aan een fotoshoot. Als de vrouwen daarmee instemden, zou hij hen verkracht hebben tijdens een besloten sessie in zijn woning.

Volgens de LAPD is het mogelijk dat Weinberg dergelijke verkrachtingen al pleegt sinds vroeg in de jaren ‘90. De politie vraagt “ongeïdentificeerde slachtoffers” of mensen die weet hebben van dergelijke incidenten daarom om contact op te nemen.

Weinberg was jarenlang producer van de populaire televisiereeksen ‘Scrubs’ en ‘Californication’. Hij werd donderdag gearresteerd in zijn woning, er werd een borgtocht van 3,225 miljoen dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) vastgelegd.