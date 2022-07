Eugene maakt zich op voor start WK atletiek

Normaal zou het WK vorige zomer al plaatsvinden, maar het evenement moest noodgedwongen een jaartje opschuiven omdat ook de Olympische Spelen in Tokio een jaar vertraging opliepen door de coronacrisis.

In Eugene zullen 10 dagen lang 1.972 atleten uit 192 landen samenkomen. Zij zullen strijden om de 49 gouden medailles die op het spel staan. België reisde af met een nooit eerder geziene delegatie van 30 atleten en heeft met onder meer Nafissatou Thiam enkele troeven voor eremetaal.

De inmiddels tweevoudig olympisch zevenkampkampioene bezorgde België een eerste wereldtitel ooit toen ze in 2017 in Londen de beste was, een jaar na haar triomf op de Spelen in Rio. Vijf jaar later lijkt ze opnieuw de topfavoriete voor goud. De Britse Katarina Johnson-Thompson, de wereldkampioene van Doha in 2019, werd dit jaar in Götzis pas zevende in haar eerste kamp na haar blessure op de Spelen van Tokio.

Het gevaar kan komen van de Nederlandse Anouk Vetter, tweede in Tokio en winnares van Götzis, of van Noor Vidts. De Belgische strandde in Japan met een vierde plaats op een zucht van de medailles. Op het WK indoor op de vijfkamp in Belgrado werd ze wereldkampioene en ze lijkt nog progressie te kunnen boeken.

Vrijdag moeten op de openingsdag onder meer hoogspringer Thomas Carmoy, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400m en Elise Vanderelst op de 1.500m reeds vol aan de bak.