Tokio mag WK atletiek in 2025 organiseren

De Japanse hoofdstad Tokio speelt in 2025 gastheer voor het WK atletiek, zo maakte World Athletics donderdag aan de vooravond van het WK in het Amerikaanse Eugene bekend.

Tokio, dat vorig jaar reeds de Olympische Spelen mocht organiseren, haalde het in de verkiezing van Nairobi, Singapore en de Poolse regio Silezië. Voor Tokio wordt dat het tweede WK atletiek ooit, na 1991. In 2007 was Osaka gaststad. De eerstvolgende editie wordt in 2023 in Boedapest gehouden.