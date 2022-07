Emma Meesseman en Julie Allemand boeken derde opeenvolgende zege met Chicago Sky

Chicago Sky blijft in de WNBA en ook on the road schitteren. Emma Meesseman en Julie Allemand realiseerden tegen Los Angeles Sparks een derde opeenvolgende zege en verstevigen met 18 op 24 meteen hun leidersplaats.

Het was voor Chicago Sky in LA de tiende wedstrijd on the road. Het team uit de Windy City, met Ann Wauters als assistent-coach, won maar liefst voor de achtste keer. Na een evenwichtig begin (17-16) ging het versus Los Angeles Sparks na een 28-37 bonus halfweg en 48-68 naar een verdiende overwinning voor een weer collectief sterk Chicago Sky. Emma Meesseman tekende voor 9 punten, 1 rebound en 3 assists en Julie Allemand was goed voor 3 rebounds en 4 assists.

Met 18 op 24 fonkelt Chicago Sky nog steviger op de eerste stek in de WNBA. Zaterdag volgt ervoor voor Emma Meesseman en haar ploegmaats weer een partij on the road en versus Dallas Wings.