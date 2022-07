Vanessa Scaunet aan vooravond van eerste WK atletiek: “Nooit gedacht hier te staan”

Vanessa Scaunet werd in extremis opgevist door World Athletics en mocht zich zo opmaken voor haar eerste WK bij de elite. Op donderdag 21 juli, de Belgische nationale feestdag, treedt ze in het Amerikaanse Eugene aan in de reeksen van de 800 meter.

“Ik stond op het punt te vertrekken naar Zwitserland voor een stage, toen ze me opgebeld hebben om te zeggen dat ik mee mocht naar Eugene”, vertelde onze 26-jarige landgenote donderdag. “Ik had nooit gedacht hier te staan. Ik besef het nog niet helemaal, het is allemaal ook zo snel gegaan. Ik had slechts enkele dagen om alles in België te regelen, nadien moesten we reeds vertrekken. Pas bij aankomst hier ben ik wat gekalmeerd.”

Scaunet kwam pas dinsdagnacht aan en heeft nog geen eigen kamer. “Ik slaap op een matras op de grond, op de kamer van Elise Vanderelst en Mieke Gorissen.”

Ook voor het EK van komende maand in München is Scaunet nog niet geplaatst. In Eugene hoopt ze dat te bewerkstelligen met een verbetering van haar PR (2:02.05) in de reeksen. “Voor heel wat concurrentes zal het een tactische race worden, voor mij eerder een snelle. Ik wil natuurlijk maar wat graag een ronde verder gaan, maar ik besef ook wel dat het moeilijk wordt. Het zal speciaal zijn om het op te nemen tegen al die toppers. Vroeger keek ik naar hen op televisie, met de gedachte om daar ooit eens tussen te staan. En hier sta ik nu.”