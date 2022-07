Europa moet energie mogelijk rantsoeneren deze winter, volgens CEO van Shell

Volgens de CEO van Shell gaat Europa een “heel zware” winter tegemoet, met een “zeer significante escalatie in energieprijzen”. In het ergste scenario zal energie gerantsoeneerd moeten worden, volgens Ben van Beurden.

Van Beurden sprak donderdag op een conferentie in Oxford. De CEO van Shell zei dat het moeilijk te voorspellen is of weer gas van Rusland naar Europa zal stromen, na het geplande einde van het onderhoud aan de Nord Stream pijplijn op 21 juli. “We dachten lange tijd dat Rusland er geen baat bij had om zijn grootste markt af te snijden”, maar Vladimir Poetin is “bereid en klaar om van energievoorziening een wapen te maken”, denkt Van Beurden nu.

De Shell-topman voorspelt dat het een “heel zware winter” zal zijn in Europa. “Sommige landen zullen het beter doen dan andere, maar we zullen allemaal geconfronteerd worden met een zeer significante escalatie in energieprijzen.” In het ergste scenario zal Europa energie moeten rantsoeneren, aldus Van Beurden.

Analisten van Moody’s waarschuwden woensdag ook al dat Duitsland en Italië gas zouden moeten rantsoeneren, als Nord Stream niet tijdig heropstart. Volgens Van Beurden moeten regeringen in Europa tijdig plannen voorbereiden voor het geval dat de gaskraan wordt dichtgedraaid. Sommige landen lieten al weten dat ze in het geval van grote tekorten de gastoevoer naar bedrijven zouden beperken en huishoudens prioriteit zouden geven. Onder meer in Duitsland wordt rantsoenering besproken.

De Europese gasreserves bevinden zich momenteel op een niveau van 62,6 procent. De Europese Commissie heeft de lidstaten bevolen die aan te vullen tot minstens 80 procent tegen 1 november, maar analisten voorspellen dat dit enorm moeilijk wordt als de aanvoer van Russisch gas ernstig verstoord blijft.

Shell ziet winst omhoogschieten

De schaarste sinds de Russische invasie van Oekraïne leidt tot prijsstijgingen: de Europese gasprijzen zijn het voorbije jaar al ruim 400 procent gestegen. Daar profiteert Shell overigens ook van: de winsten van het grootste gas- en oliebedrijf van Europa zijn dit jaar omhooggeschoten, na twee jaar van dalingen door de coronapandemie. In het eerste kwartaal van 2022 noteerde Shell een winst van 9 miljard dollar. De stijgende vraag zou de winst bijna verdriedubbeld hebben, klinkt het voor de bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal later deze maand.

Van Beurden liet donderdag op de conferentie weten dat Shell zijn schulden wil aflossen, maar ook aandeelhouders in de winst wil laten delen, omdat “onze aandelen heel significant ondergewaardeerd zijn”, en dat het bedrijf meer wil investeren in hernieuwbare energie.