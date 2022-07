Harry uit ‘The sky is the limit’ verklapt betekenis achter bijzondere naam dochtertje

Harry Schurmans (59) en Olga Zelenko (40), voor eeuwig en lang daarna bekend van ‘The sky is the limit’, zijn voor het eerst ouders geworden. Cataleya Nina, heet hun dochtertje. Een bijzondere naam die meteen in het oog springt. “Olga was meteen overtuigd.”

“Een proper, schoon kindje”, dat was naar eigen zeggen het eerste wat Harry dacht na de geboorte. Hoe de bevalling verliep, willen ze liever niet kwijt. Die zal – wegens te intiem – ook niet te zien zijn in het volgende seizoen van de docureeks The sky is the limit, waarvan de opnames momenteel lopen. Alleen dat “het gevoel meteen daarna onbeschrijflijk was”.

Traantje weggepinkt

“Het was sowieso een mooie zwangerschap. Maar die eerste minuut, als je je eigen dochter hoort wenen en ademen, vergeet ik nooit. Ik had me op voorhand onmogelijk kunnen voorstellen wat dat met me zou doen. Ik heb een traantje weggepinkt, ja”, zegt Harry.

De twee noemen zichzelf “best wel voorbereid”. “We hadden al een papegaai en een hond, dat zijn ook twee levende wezens die zorg nodig hebben. Dat is met een baby niet veel anders, dus dat loopt wel los. En het plafond van de kinderkamer was net de dag voordien geschilderd. De perfecte timing, dus.”

De naam Cataleya werd overigens aangereikt door Harry. “Ik had die al lang in het achterhoofd. Het is een Spaanstalige naam die verwijst naar een orchidee. Ook Olga was meteen overtuigd.”

Zijn leeftijd vond hij geen struikelblok om nog kinderen te nemen. “Goed, fysiek doe ik niet meer wat ik op mijn veertigste deed, maar ik sta daar verder niet al te hard bij stil. We hebben bovendien kennissen die nog ouder waren toen ze eraan begonnen. Ik voel me jong, dat is wat telt.”

(bpr)