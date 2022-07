Noor Vidts loopt over van vertrouwen in aanloop naar het WK atletiek: “Ik ben fysiek sterker dan ooit”

Naast olympisch kampioene Nafissatou Thiam heeft België met Noor Vidts een tweede sterke deelneemster in de zevenkamp op het WK atletiek in Eugene. De 26-jarige indoorwereldkampioene gaat van start met het gevoel dat ze fysiek nog sterker staat dan voorheen. “Ik ben zelfs nog beter dan vroeger.”

Ondanks haar mooie resultaten met onder andere de vierde plaats op de Spelen van Tokio en een tweede plaats op het EK in zaal in Torun in 2021, achter Thiam, weigert de Vilvoordse te focussen op een medaille. “Mijn ambities zijn vooral om iedere wedstrijd te bevestigen wat ik op training heb gepresteerd. Ik richt me op mijn eigen prestaties en kijk dan wat er mogelijk is op de 800m”, verklaarde Vidts donderdag tijdens een persconferentie op de campus van de universiteit van Oregon. “Het is mooi dat mijn naam bij de kandidaten voor een medaille staat, maar ik heb geen grote verwachtingen.”

Voor Vidts is het de eerste zevenkamp van het seizoen. “Ook voor het WK in zaal had ik aan geen enkele wedstrijd deelgenomen. Ik denk niet dat dit een probleem is. Ik ben volledig fysiek in orde en zelfs nog beter dan vroeger. Ik ben sterker en mijn uithouding is beter”, verklaart ze zelfzeker. Wanneer gevraagd wordt naar favorieten, verwijst ze uiteraard naar Thiam, maar ook naar de Amerikanen en de Nederlandse Anouk Vetter.

Noor Vidts, in het bezit van een masterdiploma als bio-ingenieur, profiteerde van een stage met de Belgische delegatie in Californië om optimaal aan de start te staan. “Het was ideaal om te trainen en aan het uurverschil aan te passen. Mijn laatste jaar als student was zeer vermoeiend en aangezien ik nogal perfectionistisch ben, heeft het me heel wat energie gekost”, verklaarde Vidts. Ze kent Eugene ook goed, van haar deelname aan het WK voor junioren. “Het is leuk hier na acht jaar opnieuw te zijn. Dat was net voor ik startte met mijn studies en nu sta ik hier opnieuw”, verduidelijkte ze.