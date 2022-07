Deze plekken in Europa worden geteisterd door bosbranden, vrees voor nieuwe branden zeer groot

Puffen, zweten en blazen, dat wordt het begin volgende week bij ons. Maar wat gezegd van het zuiden van Europa, dat al dagen kreunt onder een loden hitte. De vrees voor nieuwe bosbranden, zoals er onder meer woeden in het zuidwesten van Frankrijk, centraal-Portugal en in Kroatië, blijft dan ook groot in grote delen van Europa.

In Spanje zijn ze wel wat gewend in de zomer, maar met temperaturen van veertig graden en meer is het daar de voorbije en ook komende dagen veel warmer dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. De Spaanse hitte zal geleidelijk aan noordwaarts trekken en dat zien ze vooral in de regio rond de Franse stad Bordeaux met lede ogen aan.

Frankrijk

De twee bosbranden die sinds dinsdag woeden in het departement Gironde hebben al zo’n 3.700 hectare verwoest en het is daarmee de grootste brand in het gebied sinds 32 jaar. In de buurt van het hoogste duin van Europa, Dune de Pilat, langs de Atlantische Oceaan, is intussen zo’n 1.600 hectare afgebrand. Iets verder het binnenland in, bij de gemeente Landiras, is 2.100 hectare in de as gelegd. Duizenden inwoners en vakantiegangers zijn al geëvacueerd en zo’n duizend brandweerlieden proberen met man en macht het vuur in te dijken. Maar ook met de inzet van zo’n tien blusvliegtuigen geraken de branden maar niet onder controle.

“Dat zou nog weleens dagen kunnen gaan duren”, klinkt het weinig optimistisch bij de prefectuur van de Gironde. De langdurige droogte en de hoge temperaturen liggen aan de oorzaak van de branden en regen of verkoeling worden de komende dagen niet verwacht, met temperaturen die ook daar flirten met veertig graden.

De brand bij Landiras heeft al 2.100 hectare verwoest. — © AP

Portugal

De aanhoudende hitte en droogte leiden ook in Portugal tot bosbranden. De meest verontrustende brand vindt plaats in de buurt van de stad Pombal in het district Leiria, waar donderdag vliegtuigen en helikopters water dropten op vlammen die neerkwamen op een heuvel met zeer brandbare dennen- en eucalyptusbomen. Ook in de buurt van Faro, de hoofdstad van de toeristische regio Algarve in het zuiden woeden er branden.

Een man probeert met een tak het vuur te lijf te gaan in centraal-Portugal. — © Getty Images

Spanje

Over de grens in het westen van Spanje sloeg een brand die dinsdag in de buurt van de stad Las Mestas in de regio Extremadura begon, de regio Castilië en León binnen. Honderden brandweerlui binden de strijd aan met het vuur, meer dan vierhonderd mensen zijn geëvacueerd.

Kroatië

In Kroatië, heeft de aanhoudende bosbrand in Zaton, niet ver van de stad Dubrovnik, ongeveer twintig huizen verwoest. Ongeveer 150 brandweerlieden bestrijden de vlammen die al ruim 3.000 hectare bos aantastten.

Turkije en Griekenland

En ten slotte wordt ook het gebied rond de Egeïsche Zee niet gespaard, met branden bij Mazi, zo’n negentig kilometer ten noordwesten van hoofdstad Athene, bij Aristino en op het eiland Samos in Griekenland en bij Datça, in het uiterste westen van Turkije.

In alle bovengenoemde landen, maar ook in grote delen van Italië, Oostenrijk en zelfs Engeland blijft het brandgevaar bijzonder hoog.

Volgens de statistieken van het Europees aardobservatieprogramma Copernicus zijn er in 2022 al ruim 1.700 bosbranden uitgebroken, onrustwekkend veel meer dan de gemiddelde 400 tegen deze tijd van het jaar. In Frankrijk gaat het om 15.000 hectare die dit jaar afbrandde, tegenover ‘amper’ 1.000 hectare exact een jaar geleden. “Het bosbrandseizoen is heel vroeg begonnen, ongetwijfeld als gevolg van de opwarming van de aarde en van droogte”, weet de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.