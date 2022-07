Ivana Trump, ex-vrouw van Donald Trump, overleden op 73-jarige leeftijd

“Onze moeder was een ongelooflijke vrouw - een kracht in het bedrijfsleven, een atlete van wereldklasse, een stralende schoonheid en een zorgzame moeder en vriendin.” Met dat statement meldt de familie Trump aan ABC News het overlijden van Ivana op 73-jarige leeftijd. “Ivana Trump was een overlever. Ze vluchtte voor het communisme en omarmde dit land. Ze leerde haar kinderen over doorzettingsvermogen en hardheid, medeleven en vastberadenheid. Ze zal erg gemist worden door haar moeder, haar drie kinderen en tien kleinkinderen.”

De vrouw werd woensdagnacht in haar appartement in New York City gevonden nadat hulpdiensten een oproep hadden gekregen voor een hartstilstand.

Ivana werd geboren in Tsjecho-Slowakije en verhuisde in de jaren ‘70 naar de Verenigde Staten. In 1977 trouwde ze met Donald Trump, maar in 1992 gingen de twee uit elkaar. Ze hebben samen drie kinderen: Donald Jr., Ivanka en Eric Trump.

In een verklaring op zijn platform Truth Social, herdenkt Donald Trump Ivana als een “geweldige, mooie en geweldige vrouw, die een geweldig en inspirerend leven leidde”, schreef hij. “Haar trots en vreugde waren haar drie kinderen. Ze was zo trots op hen, zoals wij allemaal zo trots op haar waren.” (sgg)