EMA lijst nieuwe bijwerkingen coronavaccins Novavax, Moderna en AstraZeneca op

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag een aantal nieuwe bijwerkingen van de coronavaccins van Novavax, Moderna en AstraZeneca opgelijst. Bij Novavax gaat het onder meer om anafylaxie (allergische reactie) en een verminderd gevoel in de huid, bij Moderna is sprake van overmatige zwelling van de ledemaat waar het vaccin wordt ingespoten.

Het EMA houdt voortdurend de vinger aan de pols wat potentiële bijwerkingen van de coronavaccins betreft. In de meest recente update donderdag worden een aantal nieuwe bijwerkingen opgelijst.

Bij Moderna, het vaccin dat ook in ons land een belangrijke rol speelde in de vaccinatiecampagne, gaat het om overmatig zwellen van de ledemaat waar het vaccin werd ingespoten. Hoe frequent deze bijwerking voorkomt, kan het EMA nog niet inschatten. Het EMA voegt er wel aan toe dat er geen behandeling nodig is en de zwelling na een paar dagen spontaan afneemt.

Het coronavaccin van Novavax wordt door het EMA in verband gebracht met anafylaxie (allergische reactie) en een onprettig prikkelend, tintelend, brandend of verminderd gevoel in de huid. Het EMA stelt dat personen die een sterke allergische reactie vertoonden op de eerste prik, geen tweede prik met Novaxovid mogen krijgen. Het aandeel van Novavax kelderde na het nieuws meteen met meer dan 20 procent op Wall Street.

Voor AstraZeneca, ten slotte, wordt tinnitus als bijwerking opgenomen in de bijsluiter. Oorsuizingen zouden zich bij minder dan 1 op de 100 gevaccineerden kunnen voordoen. Ook daar wordt een onprettig prikkelend, tintelend, brandend of verminderd gevoel in de huid als nieuwe bijwerking opgenomen. Net als oorsuizingen wordt de frequentie van die bijwerking ingeschat als minder dan 1 op 100.