Gezocht: 200 helpende handen voor Absolutely Free Festival

Bijna veertig acts uit binnen- en buitenland staan op 5 en 6 augustus op de festivalpodia van het Absolutely Free Festival in Genk. Die komen – da’s straf - uit heel Europa, de Verenigde Staten en zelfs uit Syrië. Maar nog straffer is dat het festival ieder jaar gedragen wordt door meer dan 200 vrijwilligers. Wie ook nog graag een helpende hand wil toesteken, is trouwens van harte welkom.

Naar goede gewoonte strijkt AFF ook dit jaar tijdens de eerste weken van augustus neer op de terreinen langs C-Mine. In de schaduw van het oude mijncomplex, mooi verscholen in het groen. Een week lang wordt er op die unieke locatie aan een fantastisch festivalterrein gebouwd. Maar op het ogenblik dat de zeilen van de eerste tent opgetrokken worden, zijn er al vele maanden met talloze klusjes achter de rug.

Vrijwilligers aan de slag aan de ingang. — © RR

Uitpuffen

“Onze kerngroep is begin augustus al een heel jaar bezig geweest met het organiseren van de volgende editie van het festival”, zeggen vrijwilligerscoördinatoren Bert Anthonissen en Fien Valkeneers. “Zij programmeren, regelen alle technische zaken, zorgen dat de catering lekker op punt staat, en veel meer. In de weken voor het festival breidt onze ploeg aanzienlijk uit. Dan trekken bijvoorbeeld mensen het land rond om promotie te maken voor het festival, en er is natuurlijk ook een team dat de mooie festivaldecoratie bedenkt en in elkaar steekt. Natuurlijk vergt ook de opbouw zelf veel man- en vrouwkracht. Er worden grote tenten geplaatst, er komt hekwerk, technische zaken moeten piekfijn geregeld worden, de backstage en het festivalterrein worden ingekleed enzovoort. Dat is natuurlijk stevig werken, maar tegelijk is het ook gewoon leuk om samen op positieve wijze aan zo’n festival bij te dragen. We schotelen onze vrijwilligers ook lekkere maaltijden voor én ‘s avonds wordt er tijd gemaakt voor fijne uitpuf-activiteiten: er zijn quizzen, we houden lasershoots, en meer van die leuke dingen. Een goede groepssfeer vinden we dan ook erg belangrijk.”

Backstage

Ook tijdens het festival zijn er veel helpende handen nodig. “Pintjes moeten worden getapt, de artiesten worden in de watten gelegd in de backstage,… Uiteindelijk zijn we in totaal met makkelijk 200 mensen in de weer om AFF in goede banen te leiden. Wie nog wil komen meehelpen, is zeker nog van harte welkom”, knikt Bert. “We kunnen nog altijd hulp gebruiken tijdens opbouw en afbraak, aan de taps, in de catering, bij het begeleiden van bands, enz.” Interesse in een leuke tijd in een fijne groep? Stuur dan snel een mail naar vrijwilligers@affmail.be

Onder meer Omar Souleyman (syr), Efterklang (dk), Gilla Band (ie), Dirk., ILA, Vermin Twins en Dijf Sanders staan op de festivalaffiche. De toegang is gratis voor wie drie lege batterijen meebrengt. Meer info op www.absolutelyfree.be

Werken én even ontspannen. — © RR

De vrijwilligers steken ook altijd veel tijd in de inkleding van het terrein en de tenten. — © RR