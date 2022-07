Coach Kurt Bogaerts ziet pupil Pidcock alweer stunten: “Het is niet de bedoeling om alles nu om te gooien. Tom is zo veelzijdig”

“Het was toch opnieuw een speciaal moment”, stelt Kurt Bogaerts na de indrukwekkende zege van Tom Pidcock op Alpe d’Huez. De 45-jarige Merchtemnaar is in deze Tour coach bij Ineos-Grenadiers en heeft al jaren een heel nauwe band met het wereldsterretje uit Leeds. “Tom is nog veel te jong om uitsluitend ronderenner te worden, hij is als renner nog zoveel meer. Na de Spelen van Parijs zien we wel.”