Een pull en dikke sokken zouden weleens nodig kunnen zijn voor wie komende winter gaat werken. De Europese Commissie komt woensdag met een noodplan om het dreigende gastekort in de winter op te vangen. In een uitgelekt ontwerp staan één opmerkelijke maatregel: het verlagen van de thermostaat in openbare gebouwen én bedrijven naar maximaal 19 graden.