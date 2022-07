De ziekenhuiscampus Virga Jesse in het centrum van Hasselt dateert al van 1961 en kampt met heel wat gebreken. — © Kristof Vadino

Hasselt

Volgens Zorgnet-Icuro krijgen onze ziekenhuizen te weinig Vlaams geld. Daardoor raken ze verouderd en komen bouwplannen in het gedrang. Jessa in Hasselt kampt met betonrot en vloertegels vol asbest. AZ Vesalius in Tongeren vraagt geld om het operatiekwartier te vernieuwen.