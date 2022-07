Na iets meer dan een half jaar zet Elise Mertens een punt achter de samenwerking met Simon Goffin. Midden in het seizoen moet de Hamontse op zoek naar een nieuwe begeleider. “Het verschil in visie op de manier waarop ik een betere speelster moest worden bleek onoverkomelijk”, schreef Mertens op haar sociale media. Wie of wat is nu een goede coach?