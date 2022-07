Younes en Eline. “Ondanks de het geld dat voor ons ingezameld werd, is het huis onbetaalbaar voor ons. Dat doet ons zoveel pijn.” — © VTM

Beringen/Hasselt

Younes (28) en Eline (25) moeten hun droom om het huis te kopen dat ze verbouwden in het VTM-programma Huis Gemaakt weer opbergen. Dankzij een crowdfunding kregen ze ruim 31.000 euro extra spaarcentjes, maar dat is voor de Bilzenaar en de Tongerse niet voldoende om het huis in Beringen te betalen.