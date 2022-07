LIVE EK VROUWENVOETBAL. Kunnen Red Flames stunten tegen Frankrijk?

20u45

"Andere accenten dan tegen IJsland"

Coach Ives Serneels is klaar en duidelijk voor de aftrap. "We hebben andere accenten gelegd dan tegen IJsland. We moeten Frankrijk het moeilijk maken in de opbouw. Er was een optie om een verdediger bij te zetten maar deze ploeg kan niet verdedigend spelen. De 1-1 tussen Italië en IJsland is een goede uitslag voor ons."