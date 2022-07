Serena Williams zet haar comeback verder in WTA-toernooi Toronto

De intussen veertigjarige Williams stond vorige maand met een wildcard op Wimbledon, maar sneuvelde er in de eerste ronde tegen de Française Harmony Tan. Williams, zevenvoudig kampioene in Londen, had een jaar eerder in de eerste ronde van Wimbledon geblesseerd opgegeven en sindsdien was ze vanwege blessures niet meer in actie gekomen in het enkelspel.

De Amerikaanse liet eerder al weten uit te kijken naar de US Open, die start op 29 augustus. “Ik ben gemotiveerd om me daar te tonen”, zei ze. “Ik heb in New York mijn eerste grandslamtitel gewonnen (in 1999, red.). Het is een speciale plaats voor mij. Ik speel er thuis.”

In 2017 won Williams voor het laatst een grandslamtoernooi. Ruim vijf jaar geleden schreef ze de Australian Open op haar naam.