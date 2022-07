Lummen/Heusden-Zolder

“Als de Vlaamse regering het ENA-industriegebied Zwaaikom Ranst schrapt, moet deze watergebonden industriegrond in Limburg gecompenseerd worden.” Dat zegt Voka-Limburg. “Terwijl deze legislatuur in Limburg nog geen 20 hectare gerealiseerd is, is er al 100 hectare geschrapt.”