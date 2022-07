Zuhal Demir gaat pijltjes gooien in ‘BV Darts’, ook Elke Clijsters doet mee

In het eerste seizoen van BV Darts gooide Andy Peelman het vaakst raak. Nu staat er een nieuwe lading bekende Vlamingen klaar om hem op te volgen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Een van de opvallendste namen in het rijtje is Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). De Genkse politica krijgt alvast tegenstand uit Limburg van Elke Clijsters. Ook zanger Tourist LeMC, meerkamper Hans Van Alphen, Francesco Planckaert, zanger Maksim Stojanac, VRT-anker Riadh Bahri, klankman Pascal Braeckman, acteur Flor Decleir, ‘verrader’ Jamie-Lee Six, presentatrice Saartje Vandendriessche en strafpleiter Omar Souidi doen mee. (nco)

‘BV Darts’ zal dit najaar te zien zijn op VTM2