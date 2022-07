Vingegaard is opgelucht, Pogacar strijdvaardig: “Ik weet waarom ik eerder tijd verloor, dat gaat me niet meer overkomen”

Vingegaard: “Gelukkig kon ik Pogacar twee keer van antwoord dienen”

Jonas Vingegaard gaf toe dat zijn eerste dag in het geel niet bepaald een super relaxed dag was. “Dit was zeker geen gemakkelijke dag. Integendeel, het was super lastig”, aldus de Deense leider van Jumbo-Visma, die zijn vrouw Trine in de backstage had op Alpe d’Huez. “Het was ongelofelijk warm. Aan de voet van de Croix de Fer en Alpe d’Huez voelde het aan alsof het boven de 35 graden was. Op het einde was het echt wel heel zwaar. Tadej Pogacar viel me twee keer aan. Dat had ik ook verwacht dat hij dat zou doen. Gelukkig kon ik hem telkens volgen. En ik ben daar blij mee.”

Vingegaard gaf toe dat het in de koninginnenrit niet de bedoeling was om nog meer voorsprong te nemen. “Ik had vandaag ook niet de beste benen. Niet dat ik me slecht voelde, maar ik denk dat iedereen echt aan het lijden was onder die hitte. Vandaag dacht ik er ook geen moment aan om extra tijd op de tegenstand te nemen. De voorsprong vasthouden, was het hoofddoel.”

De leider vond dat het publiek zich zeer voorbeeldig had gedragen op de slotklim. “Zeker weten. Er was daar zoveel volk. Het was ongelofelijk. Eerlijk, ze gedroegen zich beter dan ik verwacht had. Ik heb beelden van Alpe d’Huez gezien van vroeger en dan was er bijna geen plaats om te rijden. Vandaag was dat beter hoor. Iedereen was cheering in a good way”, besloot de geletruidrager.

Pogacar: “Ik moet toegeven dat ik na gisteren niet zo veel vertrouwen had “

“Ik moet toegeven dat ik na gisteren niet zo veel vertrouwen had als ik gehoopt had”, zei Pogacar bij France Télevisions. “Ik had gehoopt om wat sterker te zijn. Pas op, het ging wel, ik was sterk en ik mag blij zijn, het resultaat is goed. Uiteindelijk is de weg naar Parijs nog lang en ben ik klaar voor wat nog volgt.”

“Ik weet waarom ik gisteren heb afgezien en tijd heb verloren”, zei hij nog. “Dat gaat me niet meer overkomen. Ik heb vertrouwen voor wat nog komt. Jonas is sterk, hij is een van de sterkste klimmers ter wereld, maar ik ga proberen om een manier te vinden om nog tijd terug te pakken.”

In het internationaal flashinterview gaf Pogacar meer toelichting bij z’n tijdverlies van woensdag. “Ik weet wat me gisteren overkomen is: er waren te veel aanvallen en ik was een beetje dom om op alles te springen. Ik voelde me goed op de Galibier en ik heb daar wat overdreven, dat zal niet meer gebeuren.”

“Ik wacht met ongeduld de volgende dagen af”, aldus de dubbele ex-Tourwinnaar die nu in een achtervolging zit op Vingegaard. “Deze situatie is totaal nieuw voor mij. Ik ben het gewoon om aan te vallen. Ik weet wel hoe dat gaat, al van toen ik jeugdrenner was. Ik val nu eenmaal graag aan. Anderzijds is Jonas Vingegaard heel indrukwekkend aan het rijden. Zijn ploeg is zo sterk. Maar het is nog niet gedaan. We zien wel. Ik denk dat de Tour nog niet gedaan is. Laat het me anders zeggen: ik hoop dat de Tour nog niet over is”, besloot Pogacar op Alpe d’Huez.