Lorena Wiebes wint eerste rit in lijn en is de nieuwe leidster in Baloise Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft donderdag de eerste rit in lijn van de Baloise Ladies Tour, met start en aankomst na 128,6 kilometer in Zulte, gewonnen. De 23-jarige Nederlandse van Team DSM haalde het na een massasprint van respectievelijk haar landgenotes Mylene de Zoete en Amber van der Hulst. Fien Van Eynde werd tiende en beste Belgische.

In het algemeen klassement neemt Lorena Wiebes de blauwe leiderstrui over van Ellen van Dijk, de laureate van de proloog. Wiebes telt 1 seconde voorsprong op laatstgenoemde. De Française Audrey Cordon Ragot is derde en volgt op 14 seconden.

Lorena Wiebes won eerder dit seizoen al de Gooikse Pijl Oetingen, de Ronde van Drenthe, Danilith Nokere Koerse, de Scheldeprijs, alle drie de ritten en het eindklassement van de RideLondon Classic en drie etappes in de Britse Women’s Tour.

Na amper 5 kilometer koers trok Marieke de Groot in de aanval. De Nederlandse begon in haar eentje aan de eerste kasseizone van de dag, de Huisepontweg in Wannegem-Lede, met een voorgift van een halve minuut op het peloton. Op de top van Nokereberg, na 35 kilometer koers, was die voorsprong licht opgelopen tot 45 seconden. Bij de passage van de kasseien van de Herlegemstraat in Kruisem hield Marieke de Groot daar nog 33 seconden van over.

In aanloop naar de eerste rushsprint werd het tempo opgetrokken in de grote groep en zo werd de vlucht van Marieke de Groot teniet gedaan. Lorena Wiebes, tweede in de stand op 11 seconden van leidster Ellen van Dijk, pakte bij die eerste rushsprint 2 seconden bonificatie. Een compact peloton vatte daarop de nog zes resterende plaatselijke ronden, van elk 11,4 kilometer, op en rond de Kerkstraat van Zulte aan.

Met nog 54 kilometer te rijden trok de Italiaanse Valentina Scandolara in de aanval. De Française Typhaine Laurance probeerde in haar eentje de oversteek naar de eenzame vluchtster te maken en slaagde daar op 45 kilometer van de finish in. Het peloton liet het tweetal netjes voor zich uit sudderen. Loes Sels repte zich nog voor het ingaan van de laatste twee ronden naar het leidende duo. Het peloton had bij het intrekken van de slotronde de kopgroep in zicht.

Met nog 7 kilometer te rijden smolt alles samen en kregen we een hergroepering. In de daaropvolgende massasprint stond er geen maat op Lorena Wiebes, na een perfecte leadout van Pfeiffer Georgi. Wiebes neemt hierdoor meteen ook de leiderstrui over van Ellen van Dijk, zij het dan met slechts één seconde.

Morgen/vrijdag is er de etappe in Herzele. Na de start gaat het naar de hellingen van Ten Bosse, Berendries, Molenberg en Eikenmolen, om na 51,8 kilometer de vier resterende plaatselijke omlopen van elk 15,7 kilometer aan te snijden.

“Leiderstrui zo lang mogelijk verdedigen”

Lorena Wiebes moet er nu alles aan doen om zo veel mogelijk seconden te sprokkelen op Ellen van Dijk, zeker met de individuele tijdrit van zaterdagavond nog op het programma.

“Wij hebben met de hele ploeg deze rit weten te controleren. Ik slaagde erin om bij de eerste rush twee seconden bonificatie te sprokkelen. Die tweede bonificatiespurt lieten we schieten omdat er daar maar één seconde meer te rapen viel, omdat er twee vluchters waren, en we dus alles zouden zetten op de massasprint die er wel zat aan te komen. De meiden controleerden daarop perfect. Georgi zette me ideaal af in de laatste rechte lijn”, aldus Wiebes.

In het algemeen klassement telt ze nu één seconde voorsprong op Ellen van Dijk. Morgen/vrijdag is er de etappe in Herzele waarin ook enkele hellingen zijn opgenomen. Dit wel in het eerste gedeelte van de rit zodat een nieuwe massasprint toch wel mogelijk is. “Het is alvast de bedoeling deze blauwe leiderstrui zo lang mogelijk te verdedigen, maar dat zal niet simpel worden met nog een individuele tijdrit voor de boeg. Morgen wordt het wellicht een heel mooie dag waar ik alvast naar uit kijk. Of het effectief tot een massasprint zal komen, dat is een andere vraag. We zien wel hoe het loopt.”