Medewerkers Volvo Cars Gent gaan op de vuist met elkaar na shiftwissel

Wat de medewerkers van Volvo Cars Gent donderdagnamiddag bezielde is nog onduidelijk. Na de shiftwissel tussen twee ploegen gingen enkele medewerkers met elkaar op de vuist en kwam het tot een stevig incident. De aanleiding hiervoor is onduidelijk, alsook of er mensen gewond raakten.

Volvo Cars Gent benadrukt in een reactie dat het incident buiten hun terreinen gebeurde. “Voorlopig kunnen we daarom niet veel zeggen over deze feiten”, laat woordvoerster Barbara Blomme weten. “Wij zullen eerst intern bekijken wat hier gebeurd is vooraleer we hierop gaan reageren.”