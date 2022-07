Wout van Aert beleeft “superzware dag” en heeft afgezien, Tiesj Benoot ziet hoe Vingegaard iedere aanval van Pogacar kan beantwoorden: “Dit geeft hem vertrouwen”

Een geslaagde dag voor Jumbo-Visma, dat op de Alpe d’Huez de koers perfect controleerde. Pogacar viel een paar keer aan, maar Vingegaard kon iedere prik van de Sloveen beantwoorden. Vooraf deden ook Wout van Aert en Tiesj Benoot hun duit in het zakje. “Er zullen nog veel veldslagen volgen”, was Van Aert wel niet te euforisch.

“We zijn een dag dichter bij Parijs”, stak een zichtbaar afgepeigerde Wout van Aert na de rit van wal. “Het was een superzware dag, zeker na gisteren. We waren als ploeg vandaag wel goed hersteld om de trui te verdedigen, maar er zullen nog veel veldslagen volgen. Ikzelf heb echt afgezien. Ik voelde me wel goed, ik heb af en toe stevig doorgetrokken op de klim.”

Van Aert was vol lof over kopman Vingegaard. “Hij heeft een heel grote evolutie doorgemaakt. We zijn hetzelfde jaar bij de ploeg gekomen. Hij is niet meer de renner die hij toen was. Hij durft het zeker uitspreken als hij goed is, het is altijd leuk om met zo iemand te kunnen werken.”

© BELGA

Benoot: “Dit geeft Vingegaard vertrouwen”

“Ikzelf had niet de beste dag, maar voor een slechte dag was ik zeker niet slecht”, analyseerde Tiesj Benoot zijn wedstrijd. “Ik heb mijn werk goed kunnen doen. We hebben de koers goed gecontroleerd, want de kopgroep was geen gevaar.”

“We wilden wel een lastige koers. Daarom hebben we de laatste zes kilometer stevig doorgetrokken. Zo had de kopgroep nog genoeg tijd om voor de ritwinst te vechten en wisten we dat alle boniseconden weg waren.”

Pogacar deelde een paar prikjes uit, maar de Sloveen kon Vingegaard nooit lossen. “Het moet vertrouwen geven voor hem dat hij de aanvallen van Pogacar kon counteren”, aldus Benoot. “Misschien dat we in de Pyreneeën nog meer bestookt zullen worden, maar vandaag was een belangrijke dag die we overleefd hebben.”

Benoot was onder de indruk van de supporters op Alpe d’Huez, waar het voor de renners traditioneel tussen de dolle fans laveren was. “Het was indrukwekkend. Goed dat er de laatste vier kilometer hekken stonden. Ik hoop dat er geen ongelukken gebeurd zijn, en vooral geen corona.”

LEES OOK. Renners moeten laveren tussen de dolle fans: straffe beelden op overbevolkte Alpe d’Huez