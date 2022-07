Zonhoven/Genk

Hoeveel keer hij zelf al op het podium stond is ontelbaar, maar midden augustus treedt Pat Krimson (57) voor de duizendste keer op samen met zijn verloofde Loredana De Amicis (36) als 2 Fabiola. En dat moet gevierd worden. 2 Fabiola brengt vrijdag voor het eerst in lange tijd een single uit. “Ik amuseer me meer dan ooit”, zegt de Zonhovenaar.