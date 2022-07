Chris Froome is een gelukkig man met ereplaats op Alpe d’Huez: “Ik heb nergens spijt van, dit is voor mij een kleine overwinning”

“Ik gaf alles wat in mij zat om de zege te pakken, als je weet van waar ik kom”, refereerde de viervoudige Tourwinnaar naar zijn zware val in de Dauphiné van 12 juni 2019. “Het was een lang gevecht om opnieuw op dit niveau te raken. En dan ben ik derde in een van de zwaarste ritten van de Tour. Ik ben echt blij. Ik blijf verder werken. Ik weet niet waar mijn limieten liggen, maar ik ga proberen blijvend te verbeteren. Hopelijk kan ik op een dag opnieuw koersen winnen”, aldus de aldoor hoestende kopman van Israel – Premier Tech.

“Deze derde plaats bewijst duidelijk de weg die ik heb afgelegd. Ik heb anderhalf jaar gevochten om opnieuw normaal te stappen. En dan probeer je opnieuw de Tour te rijden. En dan word je derde op Alpe d’Huez... Dat is voor mij een kleine overwinning waard. Ik ben een gelukkige man. Hier moet ik ook blij mee zijn. Mijn familie was hier bij de finish. Mijn zes jaar oude zoon ook en mijn drie jaar jonge dochter. Daardoor is mijn derde plaats van vandaag nog iets meer speciaal.”

“Ik had het geluk dat ik in de juiste ontsnapping zat. Bedankt ook aan mijn team dat ik de kans kreeg om me opnieuw te bewijzen. Waarom zou ik ontgoocheld zijn? Tot mijn laatste druppel energie liet ik op de weg. Pidcock en Meintjes waren simpelweg sterker dan mij. Ik denk dat ik vandaag een nieuwe stap heb gezet”, besloot de toch al 37-jarige Brit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sji/hc)