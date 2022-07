Tom Pidcock boekt mooiste overwinning in zijn prille wegcarrière op legendarische Tourcol: “Dit is niet zo slecht, hé?”

Overdonderd was hij na afloop. Bovenop Alpe d’Huez moest Tom Pidcock even bekomen nadat hij zonet de mooiste overwinning uit zijn nog prille carrière had geboekt. De beresterke Brit van Ineos Grenadiers was de beste van de vroege vlucht en kwam solo aan in de koninginnenrit. “Mooi om een legende als Froome op Alpe d’Huez te verslaan.”

“Dit is niet zo slecht he”, grinnikte Pidcock in het flashinterview. “Ik mag lossen de komende dagen, het maakt me niet uit, mijn Tour is geslaagd. Vandaag was een van de beste dagen uit mijn carrière. Dit kan je nergens anders ervaren.”

Pidcock maakte initieel geen deel uit van de vroege vlucht, maar trok in de afdaling van de Galibier in de tegenaanval en kreeg met Chris Froome een landgenoot met zich mee. “Het idee was vandaag om in de ontsnapping te belanden. Gisteren verloor ik genoeg tijd, dus ik hoopte vandaag op voldoende vrijheid. In de afdaling van de Galibier lukte het om weg te komen uit het peloton. En op het einde draaide het perfect uit.”

© EPA-EFE

Pidcock won vier jaar na de laatste winnaar, ploegmaat Geraint Thomas, op Alpe d’Huez. “Ongelooflijk, dit was één van mijn beste ervaringen ooit op de fiets”, aldus de olympische kampioen in het mountainbike en de wereldkampioen in het veld. “Op sommigen momenten moest ik letterlijk slalommen tussen vlaggen, mensen, vuisten van mensen. Dat vind je nergens anders ter wereld, die ervaring heb je nergens anders dan op deze col in de Tour.”

Pidcock mocht vandaag zowaar met Chris Froome op pad. “Het is mooi om een legende als Froome op Alpe d’Huez te verslaan. Ik win gewoon van hem, hij is misschien niet zo snel meer als vroeger, maar hij is nog altijd een winnaar.”

© EPA-EFE