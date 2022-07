Onze tv-tips: een bijzonder debat, een tumultueuze relatie en een chirurg

Good Sam

Een hartchirurg blinkt uit in haar nieuwe leiderschapsrol als hoofd van de afdeling chirurgie. Wanneer haar ex-baas maanden later zijn taken hervat, moet Sam toezicht houden op deze egoïstische expert die haar geweldige talent nooit erkend heeft en die toevallig ook haar vader is. Een nieuwe dramareeks waarvan je twee afleveringen achter elkaar te zien krijgt. (tove)

Mystère d’archives

Canvas, vr, 20.25u

Moskou, 1959: de Russen komen de eerste expo bezoeken die georganiseerd wordt door de VS in de USSR. Op de dag van de inauguratie keert Nixon zich voor de ogen van de camera‘s tegen Nikita Chroesjtsjov in een geïmproviseerd debat. Het tv-debat was geboren! Een bekende gebeurtenis uit de geschiedenis, maar in deze docu vanuit een ander standpunt bekeken. (tove)

French kiss

Een, vr, 23.10u

Meg Ryan en Kevin Kline slepen je met deze romantische comedy het weekend in. Over een lerares die haar bruiloft organiseert. Haar verloofde Victor moet eerst nog voor het werk naar Parijs. Een paar dagen later belt hij met de mededeling dat hij daar verliefd werd op een ander. In 1995 was dit een mooie box office hit, met een opbrengst van ruim 100 miljoen dollar. (tove)