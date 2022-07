Tom Pidcock treft raak aan de voet van Alpe d’Huez: afval netjes in vuilniszak gemikt in volle koers

Dat Tom Pidcock van alle markten thuis is, is al langer geweten. Wielrennen, veldrijden, mountainbike… Allemaal een kolfje naar de hand van de 22-jarige Brit, die aan zijn eerste Tour de France bezig is. In de koninginnenrit van vandaag was een sterke Pidcock zelfs mee met de vlucht van de dag. Aan de voet van Alpe d’Huez ontdeed hij zich nog van een overbodige bidon. Met een welgemikte worp deed Pidcock die op de juiste plaats belanden.